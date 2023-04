Russia: ambasciata francese a Mosca riceve un pacco con delle ossa (Di giovedì 13 aprile 2023) Mosca, 13 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - L'ambasciata francese a Mosca ha ricevuto la scorsa notte un pacco con ossa, che secondo una scansione apparterrebbero a un animale di piccole dimensioni. La scatola recava, come nome del mittente, quello del produttore cinematografico italiano Pietro Notarianni, morto nel 2006. "All'interno del pacco, presumibilmente, ci sono ossa di un piccolo animale o di un uccello. Il pacco è stato prelevato dall'ambasciata ed è stata chiamata la polizia", ??ha detto una fonte diplomatica alla rete televisiva russa REN TV. La stessa fonte sottolinea che il pacco recava la scritta 'Russian Post'. Non è la prima volta che l'ambasciata ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023), 13 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - L'ha ricevuto la scorsa notte uncon, che secondo una scansione apparterrebbero a un animale di piccole dimensioni. La scatola recava, come nome del mittente, quello del produttore cinematografico italiano Pietro Notarianni, morto nel 2006. "All'interno del, presumibilmente, ci sonodi un piccolo animale o di un uccello. Ilè stato prelevato dall'ed è stata chiamata la polizia", ??ha detto una fonte diplomatica alla rete televisiva russa REN TV. La stessa fonte sottolinea che ilrecava la scritta 'n Post'. Non è la prima volta che l'...

