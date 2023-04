Russia, "alta tensione a Mosca": cosa rivelano le carte del Pentagono (Di giovedì 13 aprile 2023) Washington, 13 apr. (Adnkronos) - alta tensione in Russia, tra rapporti complessi e equilibri precari nella gestione della guerra in Ucraina. I documenti riservati del Pentagono finiti online descrivono un quadro a dir poco 'dinamico' a Mosca. A quanto si legge sul New York Times, i servizi d'intelligence dell'Fsb accusano i militari di nascondere la vera entità dei soldati morti sul campo, mentre il presidente Vladimir Putin è stato costretto ad organizzare un incontro fra il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, e il ministro della Difesa, Sergei Shoigu, perché appianassero le loro divergenze. I nuovi documenti si aggiungono a quelli emersi la settimana scorsa . Gran parte del materiale, scrive il giornale, è frutto d'intercettazioni, grazie alle quali si apprende che l'Fsb accusa le forze armate di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Washington, 13 apr. (Adnkronos) -in, tra rapporti complessi e equilibri precari nella gestione della guerra in Ucraina. I documenti riservati delfiniti online descrivono un quadro a dir poco 'dinamico' a. A quanto si legge sul New York Times, i servizi d'intelligence dell'Fsb accusano i militari di nascondere la vera entità dei soldati morti sul campo, mentre il presidente Vladimir Putin è stato costretto ad organizzare un incontro fra il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, e il ministro della Difesa, Sergei Shoigu, perché appianassero le loro divergenze. I nuovi documenti si aggiungono a quelli emersi la settimana scorsa . Gran parte del materiale, scrive il giornale, è frutto d'intercettazioni, grazie alle quali si apprende che l'Fsb accusa le forze armate di ...

