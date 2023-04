Rupert Murdoch ha lasciato la sua quarta moglie per mail: «Abbiamo passato momenti belli, ma ho molto da fare» (Di giovedì 13 aprile 2023) Il magnate americano Rupert Murdoch ha lasciato la sua quarta moglie Jerry Hall via e-mail. «Abbiamo certamente condiviso momenti belli. Ma ho tante cose da fare», le avrebbe scritto il miliardario 92enne aggiungendo inoltre che il suo avvocato di New York avrebbe contattato «immediatamente» quello dell’ex modella ed attrice texana. A rivelarlo è Gabriel Sherman, giornalista di Vanity Fair che ha dichiarato di aver visionato una copia della corrispondenza (elettronica) tra i due. Secondo quanto riporta il periodico statunitense, il magnate 92enne nel giugno 2022 avrebbe inviato un messaggio alla consorte dicendole: «Jerry, purtroppo ho deciso di porre fine al nostro matrimonio». La mail – racconta ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 aprile 2023) Il magnate americanohala suaJerry Hall via e-. «certamente condiviso. Ma ho tante cose da», le avrebbe scritto il miliardario 92enne aggiungendo inoltre che il suo avvocato di New York avrebbe contattato «immediatamente» quello dell’ex modella ed attrice texana. A rivelarlo è Gabriel Sherman, giornalista di Vanity Fair che ha dichiarato di aver visionato una copia della corrispondenza (elettronica) tra i due. Secondo quanto riporta il periodico statunitense, il magnate 92enne nel giugno 2022 avrebbe inviato un messaggio alla consorte dicendole: «Jerry, purtroppo ho deciso di porre fine al nostro matrimonio». La– racconta ...

