Running, domenica 14 maggio torna la Lago Maggiore Half Marathon (Di giovedì 13 aprile 2023) torna domenica 14 maggio la Lago maggiore Half Marathon, giunta alla quindicesima edizione. Quest’oggi sono state presentate la maglietta e la medaglia della nuova edizione, verrà rinnovata la tradizione della t-shirt tecnica donata a tutti e della medaglia per chi finisce la gara. Al via anche la 10 km competitiva e le due corse sulle distanze di mezza maratona e 10.000 metri non competitive. Manca solo un mese dunque all’appuntamento tra i più attesi della stagione del Running, evento Bronze Label Fidal organizzato da Sport PRO-MOTION A.S.D., con partenza dall’affascinante lungoLago di Stresa. Una gara veloce, visto il crono di 59’06” del keniano Daniel Kipchumba in passato e la partecipazione della primatista mondiale di maratona, ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023)14lare, giunta alla quindicesima edizione. Quest’oggi sono state presentate la maglietta e la medaglia della nuova edizione, verrà rinnovata la tradizione della t-shirt tecnica donata a tutti e della medaglia per chi finisce la gara. Al via anche la 10 km competitiva e le due corse sulle distanze di mezza maratona e 10.000 metri non competitive. Manca solo un mese dunque all’appuntamento tra i più attesi della stagione del, evento Bronze Label Fidal organizzato da Sport PRO-MOTION A.S.D., con partenza dall’affascinante lungodi Stresa. Una gara veloce, visto il crono di 59’06” del keniano Daniel Kipchumba in passato e la partecipazione della primatista mondiale di maratona, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Running, domenica 14 maggio torna la Lago Maggiore Half Marathon - sportface2016 : #AppiaRun, presente anche #Aouani nella prossima maratona di domenica 16 aprile - AllianzPartners : RT @AllianzAssistIT: Una giornata per celebrare lo sport e mettersi in gioco a favore dell’inclusione: domenica, per il secondo anno consec… - Vitti0719 : RT @Turismoromaweb: Domenica 16 aprile torna una delle gare più affascinanti del running capitolino, la Roma Appia Run! ?? - JorgeDiZillo : RT @Turismoromaweb: Domenica 16 aprile torna una delle gare più affascinanti del running capitolino, la Roma Appia Run! ?? -