Runner morto: partite le operazioni di cattura di due orsi (Di giovedì 13 aprile 2023) - Si stanno posizionando le trappole sul monte Peller. Si cercano la femmina Jj4, che ha ucciso Andrea Papi e il maschio Mj5 Leggi su tg.la7 (Di giovedì 13 aprile 2023) - Si stanno posizionando le trappole sul monte Peller. Si cercano la femmina Jj4, che ha ucciso Andrea Papi e il maschio Mj5

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Runner trovato morto nei boschi del Trentino, è stato ucciso da un orso? Gli animalisti:”No a facili accuse verso g… - Agenzia_Ansa : La famiglia di Andrea Papi, il runner di 26 anni morto per l'aggressione da parte di un orso nei boschi sopra Calde… - Persona15032419 : Con tutto il rispetto, perché parliamo di un morto alla fine. Ma il runner ha sbagliato, la foresta i boschi non so… - eleitaliana : RT @enpaonlus: Lo scorso anno 19 persone sono morte e 60 sono state ferite dai fucili dei cacciatori. Non si ha notizia di interventi da pa… - 68ina : RT @enpaonlus: Lo scorso anno 19 persone sono morte e 60 sono state ferite dai fucili dei cacciatori. Non si ha notizia di interventi da pa… -