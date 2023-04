Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Runner trovato morto nei boschi del Trentino, è stato ucciso da un orso? Gli animalisti:”No a facili accuse verso g… - Agenzia_Ansa : La famiglia di Andrea Papi, il runner di 26 anni morto per l'aggressione da parte di un orso nei boschi sopra Calde… - infoitinterno : Runner morto: Fugatti, rabbia per mancato abbattimento orso - SabinaAristarc3 : RT @globalistIT: - globalistIT : -

"L'orsa Jj4 si era resa già responsabile di un'aggressione sul monte Peller ed era stata oggetto di un'ordinanza per l'abbattimento, che avevo sottoscritto il 24 giugno 2020. Da quel momento è ..."Come madre non posso accettare una morte così orribile" dice Franca Ghirardini, madre di Andrea Papi , ildi 26 annidopo essere stato aggredito dall'orsa Jj4 lo scorso 5 aprile. Nel giorno del funerale del ragazzo, la donna con una nuova lettera commenta le polemiche scoppiate sulla morte di ...... nei giorni in cui ricordiamo la morte e la resurrezione di Gesù, anche lui èinnocente sulla ... Lo afferma Franca Ghirardini, la madre di Andrea Papi, ilucciso dall'orsa Jj4. "L'...

Mj5 è un esemplare di 18 anni che lo scorso 5 marzo ha aggredito un escursionista di 39 anni nei boschi della valle di Rabbi, a pochi chilometri dal monte Peller, dove è stato ucciso il runner ..."L'orsa Jj4 si era resa già responsabile di un'aggressione sul monte Peller ed era stata oggetto di un'ordinanza per l'abbattimento, che avevo sottoscritto il 24 giugno 2020. (ANSA) ...