Runner morto, anche l'orso Mj5 dovrà essere abbattuto: 'Ha già aggredito un uomo' (Di giovedì 13 aprile 2023) Non solo Jj4 ma anche Mj5 dovrà essere abbattuto. Secondo quanto riferito da Maurizio Fugatti, presidente della provincia di Trento, anche un secondo orso andrà catturato e soppresso dopo la morte del ... Leggi su globalist (Di giovedì 13 aprile 2023) Non solo Jj4 maMj5. Secondo quanto riferito da Maurizio Fugatti, presidente della provincia di Trento,un secondoandrà catturato e soppresso dopo la morte del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Runner trovato morto nei boschi del Trentino, è stato ucciso da un orso? Gli animalisti:”No a facili accuse verso g… - Agenzia_Ansa : La famiglia di Andrea Papi, il runner di 26 anni morto per l'aggressione da parte di un orso nei boschi sopra Calde… - AGTW_it : #Runner morto, Fugatti: «Rabbia per mancato abbattimento #orso» - ROSACANINACLUB : La crisi climatica sta rendendo i rapporti uomo-animale sempre più conflittuali - - Emilystellaemi2 : RT @PierErcoleBotta: @Emilystellaemi2 @ildolomiti Mi ha fatto SCHIFO vedere la messa del runner morto trasformata in uno STUCCHEVOLE COMIZI… -