Rune-Medvedev in tv | data | orario | canale e diretta streaming quarti Masters 1000 Montecarlo 2023

(Di giovedì 13 aprile 2023) Holgeraffronterà Daniilneidi finale deldi, torneo in programma dal 9 al 16 aprile. Cammino molto semplice per il danese fin qui nel Principato, con un bye, un forfait dell’avversario e nel mezzo, però, la bella affermazione ai danni di Dominic Thiem. Il giovane classe ’03 si esprime al meglio sul rosso e in questo mese e mezzo che porterà al Roland Garros avrà modo di continuare a scalare il ranking. Il match odierno lo vedrà opposto a unche di partite negli ultimi mesi ne ha perse davvero poche. Sul rosso non ci è nato, ma ha dimostrato di poterci giocare alla grande. Certo, le tre ore trascorse in campo e terminare in tarda serata contro Zverev potrebbe pesare contro un avversario che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Leo_finiscila : @lorenzofares @Lilibilu Più che altro ha appena terminato una maratona. Rune con Thiem ha dimostrato di essere tant… - PolnoTennis : Domani al #RolexMonteCarlosMasters giornata molto interessante. Curioso di vedere cosa farà #Rune contro un provato… - Sinnerc4 : RT @quindicizero: Ecco il programma dei quarti di finale. Aprono Rublev contro il qualificato Struff. A seguire, Fritz contro Tsitsipas. P… - cianchiguitar : Ma è tutto regolare che uno che ha giocato mezza partita e oggi si è riposato ( #Rune ) giocherà domani contro chi… - Lua77863755 : RT @quindicizero: Ecco il programma dei quarti di finale. Aprono Rublev contro il qualificato Struff. A seguire, Fritz contro Tsitsipas. P… -

Gli altri quarti di finale Il vincente della grande lotta fra il russo Daniile il tedesco Alexander Zverev dovrà vedersela contro un riposato Holger, che ha approfittato del ritiro ...COURT RENIER III Dalle ore 11:00 - Rublev vs Struff A seguire - Fritz vs Tsitsipas A seguire -OR Zverev vsA seguire - Musetti vs Sinner...e, perche' in realta' ci sono tanti altri giocatori che possono inserirsi per il vertice, come per esempio Lorenzo Musetti. Oppure qualcuno della generazione prima della nostra, dunque, ...

La pioggia interrompe solo per un'ora il programma del Masters 1000 di Montecarlo, che si chiude con un grande match per intensità e ribaltamenti di fronte: la spunta Daniil Medvedev, che regola ...Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si affronteranno nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Sulla prestigiosa terra rossa del Principato andrà in scena l’attesissimo scontro diretto tra i du ...