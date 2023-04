Rugani è un futuro sempre più incerto | ecco perché deve essere ceduto

(Di giovedì 13 aprile 2023) La stagione di, fino a questo momento, è tutto tranne che indimenticabile e insembra scontata la sua cessione. Allegri, nel corso della stagione, ha deciso di cambiare modulo e passare al 3-5-2; un sistema di gioco che ha portato risultati importanti e grazie al quale il tecnico ha scoperto due nuovi centrali. Stiamo parlando di Danilo e Alex Sandro.(LaPresse)Entrambi, nati come terzini, sono diventati centrali a tutti gli effetti dimostrando di poter ricoprire nel migliore dei modi questo ruolo. Una novità che, di conseguenza, ha ridotto ulteriormente lo spazio per. L’azzurro sta vivendo una stagione decisamente al di sotto delle aspettative; fino a questo momento è stato impiegato con il contagocce e, dal punto di vista delle gerarchie, sembrastato superato anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SugnuVip : @juanito92x Ti ricordi quando Rugani era dato come futuro fenomeno della difesa? -

... con cinque centimetri in più rispetto a Leonardo Bonucci, sette sue Bremer, undici su ... Non sappiamo se intornerà sui banchi per prendersi un diploma, ma di sicuro la terza media di ...... fiducia a Danilo e Alex Sandro con Gleison Bremer , ildi Leonardo Bonucci dipende solo da lui, Federico Gatti e Danielepossono restare come alternative. Ma un rinforzo Allegri lo ...Suci sarebbe l' attenzione di molte squadre, le quali però sono spaventate dall'... Invece per Bonucci si fa sempre più strada l' ipotesi di unin MLS (ultime indiscrezioni lo vedrebbero ...

ESCLUSIVA TMW - Ag. Rugani: "Futuro ancora alla Juventus. Allegri merita la conferma" TUTTO mercato WEB

Il cambio di modulo deciso da Allegri ha rimescolato le carte, la crescita del difensore arrivato dalla B ha fatto il resto. Ecco perché il termometro bianconero è cambiato ...Dopo aver stravolto le linee della difesa, la Juventus si gode il talento del giovane Federico Gatti: Rugani rimane in sottofondo ...