Rudi Garcia esonarato | l’Al-Nassr scrive di una “risoluzione consensuale”

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 13 aprile 2023) Trac’è in mezzo Cristiano Ronaldo. Di ieri la notizia dell’imminente esonero del tecnico ex Roma, oggi è arrivata l’ufficialità attraverso un comunicato del club: “Alpuò annunciare chelenatoreha lasciato il club di comune accordo. Il consiglio e tutti i componenti deldesiderano ringraziaree il suo staff per il loro lavoro dedicato negli ultimi 8 mesi“. Alcan announce that Head Coachhas left the Club by mutual agreement. The board and everyone at Alwould like to thankand his staff for their dedicated work during the past ...