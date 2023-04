Rublev-Struff in tv | data | orario | canale e diretta streaming quarti Masters 1000 Montecarlo 2023

(Di giovedì 13 aprile 2023) Andreyaffronterà Jan-Lennardneidi finale deldi, torneo in programma dal 9 al 16 aprile. Il russo dopo aver dovuto recuperare un set di svantaggio contro Munar all’esordio è riuscito a prevalere in due set sul connazionale Khachanov negli ottavi di finale. La sorpresa di questi primi giorni nel Principato è invece il tennista tedesco, arrivato già a cinque successi tra qualificazioni e main draw.ha messo in fila Varillas, Ruusuvuori, Ramos, De Minaur e soprattutto Casper Ruud, perdendo solo un set nel turno decisivo del tabellone cadetto contro il finlandese. Un giocatore d’attacco, il tedesco, che sembra essere tornato sui livelli di un paio di anni fa dopo un 2022 molto negativo che l’ha ...

Le partite di oggi al torneo di Montecarlo. Oggi si giocano tutte le partite degli ottavi di finale: Ruud (NOR) - Struff (GER). SINNER - Hurkacz (POL). Tsitsipas (GRE) - Jarry (CIL). Rublev (RUS) - Khachanov (RUS). Djokovic (SRB) - MUSETTI (ITA). Fritz (USA) - Lehecka (CEC). Medvedev (RUS) - Zverev (GER). Rune. Giovedì, in ordine di tabellone, Djokovic - Musetti, Sinner - Hurkacz, Medvedev - Zverev, Berrettini - Rune, Rublev - Khachanov, Struff - Ruud, Fritz - Lehecka e Tsitsipas - Jarry. 12 aprile 2023

Andrey Rublev affronterà Jan-Lennard Struff nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo in programma dal 9 al 16 aprile. Il russo dopo aver dovuto recuperare un set di svantaggio negli ottavi di finale esce vittorioso dal confronto il qualificato tedesco Jan-Lennard Struff, che si impone per 6-1 7-6 (6) in un'ora e 45 minuti ed attende ai quarti il vincente del derby russo.