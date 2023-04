Ruba in un ristorante del Centro Direzionale, denunciato un 31enne (Di giovedì 13 aprile 2023) Ruba in un ristorante del Centro Direzionale, a fermare l’uomo 2 guardie giurate che lo hanno trovato con monete sottratte dalla cassa Ruba in un ristorante del Centro Direzionale, fermato un 31enne. Sabato notte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso un ristorante del Centro Direzionale per una segnalazione di furto. All’ arrivo dei poliziotti due guardie giurate li hanno avvicinati e raccontato che avevano bloccato l’uomo mentre usciva dall’attività commerciale trovandolo in possesso di alcune monete che aveva sottratto dal registratore di cassa; inoltre, ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 13 aprile 2023)in undel, a fermare l’uomo 2 guardie giurate che lo hanno trovato con monete sottratte dalla cassain undel, fermato un. Sabato notte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso undelper una segnalazione di furto. All’ arrivo dei poliziotti due guardie giurate li hanno avvicinati e raccontato che avevano bloccato l’uomo mentre usciva dall’attività commerciale trovandolo in possesso di alcune monete che aveva sottratto dal registratore di cassa; inoltre, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliToday : #Cronaca Ruba in un ristorante ma il bottino è di pochi euro e viene anche scoperto - ilgiornalelocal : Ruba corrente per 152mila euro: arrestato titolare ristorante - small_magpie : @PippoTurchese @Phastidio Senza contare che un hamburger di carne coltivata non ruba certo spazio nel ristorante al… -