(Di giovedì 13 aprile 2023) A sette anni di distanza dal loro ultimo concerto, i Pooh tornano live per quattro imperdibili concerti evento: giovedì 6 luglio allo Stadio G. Meazza di Milano (già sold out), sabato 15 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, e il 29 e il 30 settembre all’Arena di Verona. Legati da una profondazia, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli riabbracceranno il pubblico attraverso quattro concerti in cui ripercorreranno tutta la loro lunghissima carriera artistica. Con oltre 100 milioni di dischi venduti e canzoni che hanno incantato intere generazioni, i Pooh sono tra le band più importanti e amate del panorama musicale italiano. Una band che, in 60 anni di carriera - segnata da innumerevoli premi, riconoscimenti e una straordinaria capacità di innovazione - è riuscita a rivoluzionare il pop rock italiano. «Siamo ritornati sul palco e abbiamo ...

RTL 102.5 è radio ufficiale di "Pooh - Amici per sempre"

