Rovella: «Inter in forma e libera di testa! Noi, regalo a Berlusconi»

Rovella, centrocampista del Monza, ha parlato in vista del prossimo incontro di campionato contro l'Inter. Il giovane brianzolo cita anche il patron Berlusconi

L'Inter sabato sfiderà il Monza alle 20.45, a parlare del match ai microfoni di Sport Mediaset Nicolò Rovella. Le sue parole: «Sabato c'è la partita con l'Inter. Speriamo di fare un regalo a Berlusconi, che nelle ultime settimane è stato poco bene. Loro arriveranno in forma e liberi di testa, l'Inter è sempre una grande squadra ed sarà sempre molto difficile giocarci contro».

