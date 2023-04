Rottamazione 4, via alle domande per cancellare le cartelle. Il termine scade il 30 aprile (Di giovedì 13 aprile 2023) Parte il conto alla rovescia per la presentazione delle domande di Definizione agevolata delle cartelle . Il termine scade al 30 aprile 2023 . Lo comunica l'Agenzia Entrate-Riscossione che consiglia di... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 13 aprile 2023) Parte il conto alla rovescia per la presentazione delledi Definizione agevolata delle. Ilal 302023 . Lo comunica l'Agenzia Entrate-Riscossione che consiglia di...

Definizione agevolata delle cartelle: la domanda in via telematica entro il 30 aprile I contribuenti che aderiscono alla 'rottamazione' dei debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 , spiega l'Ag. Entrate - riscossione nel Comunicato Stampa del 7 aprile , ...