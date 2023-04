Romano Prodi “avverte” la Schlein: «Se non recupera il centro, perderà le elezioni future» (Di giovedì 13 aprile 2023) Cerca di gettare acqua sul fuoco, Romano Prodi,. La “compagna” Schlein è troppo “rossa”, come tutti sostengono. E lui, a Otto e mezzo su La7, dice di non esserne convinto. «Aspettiamo che prenda delle decisioni per vedere se è troppo di sinistra», dice con tono volutamente rassicurante. «Secondo me è meno sbilanciata di quanto si pensi». C’è un “ma” che capovolge un po’ la situazione. «Ho detto con massima chiarezza che se Elly Schlein non recupera la sinistra e il centro perderà le elezioni future». In sostanza, deve strizzare l’occhio ai moderati. E se fa troppo la “compagna” i moderati li vede con il binocolo. Romano Prodi e il voto dei moderati «Non ho mai detto per chi ho votato e non lo aggiungo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 aprile 2023) Cerca di gettare acqua sul fuoco,,. La “compagna”è troppo “rossa”, come tutti sostengono. E lui, a Otto e mezzo su La7, dice di non esserne convinto. «Aspettiamo che prenda delle decisioni per vedere se è troppo di sinistra», dice con tono volutamente rassicurante. «Secondo me è meno sbilanciata di quanto si pensi». C’è un “ma” che capovolge un po’ la situazione. «Ho detto con massima chiarezza che se Ellynonla sinistra e ille». In sostanza, deve strizzare l’occhio ai moderati. E se fa troppo la “compagna” i moderati li vede con il binocolo.e il voto dei moderati «Non ho mai detto per chi ho votato e non lo aggiungo ...

