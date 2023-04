Roma | Zalewski | «Feyenoord? Partita alla nostra portata»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 13 aprile 2023) Le parole di Nicola, esterno della, sulla sfida dei quarti di finale di Europa League contro ilNicolaha parlato ai microfoni di SKY Sport nel predi. PAROLE – «Percepiamo questa grande crescita, è da inizio anno che lavoriamo per fare una stagione importante, soprattutto quelle come questa di stasera, per arrivare in fondo alle competizioni. Sarà una, vogliamo portare a casa il risultato e giocarcela in casafra una settimana. Sicuramente loro sono una squadra molto bene organizzata, penso verranno a prenderci alti subito. Anche noi siamo ben organizzati in fase difensiva e nelle ...