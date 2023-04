Roma | turiste belghe travolte e uccise su A24 | ‘pirata' a processo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 aprile 2023), 13 apr. (Adnkronos) - La Procura diha chiesto e ottenuto il giudizio immediato per Francesco Moretti, l'automobilista di 53 anni accusato di aver travolto e ucciso le dueWibe Njls e Jess Dewildeman la sera dell'8 ottobre scorso intorno alle 22.15 sul tratto urbano della A24. Il, dopo l'indagine del pm Giovanni Musarò coordinata dal procuratore aggiunto Michele Prestipino, è stato fissato per il 26 settembre prossimo davanti alla decima sezione penale di piazzale Clodio. L'uomo, per il quale il gip diMaria Gaspari aveva convalidato il fermo ed emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, è accusato di duplice omicidio stradale aggravato dalla fuga e dalla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, con la patente sospesa. Secondo ...