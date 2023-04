Roma, truffe agli anziani: tre persone ai domiciliari. Così il finto corriere entrava in casa delle vittime – Video (Di giovedì 13 aprile 2023) Prima la telefonata dal finto nipote, poi l’arrivo di un corriere per ritirare i soldi. Tre cittadini di origine campana di 43, 24 e 20 anni sono finiti ai domiciliari con l’accusa di aver commesso, in concorso, i reati di truffa aggravata ai danni di 4 donne anziane. La misura cautelare è stata eseguita dagli agenti della Squadra Mobile di Roma e del III Distretto Fidene Serpentara ed emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica. La tecnica utilizzata è, più o meno, sempre la stessa, quella appunto del finto nipote che prova a convincere l’anziano a consegnare denaro a un ipotetico dipendente delle Poste o a un corriere che, dopo poco, arriva presso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Prima la telefonata dalnipote, poi l’arrivo di unper ritirare i soldi. Tre cittadini di origine campana di 43, 24 e 20 anni sono finiti aicon l’accusa di aver commesso, in concorso, i reati di truffa aggravata ai danni di 4 donne anziane. La misura cautelare è stata eseguita dagenti della Squadra Mobile die del III Distretto Fidene Serpentara ed emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di, su richiesta della locale Procura della Repubblica. La tecnica utilizzata è, più o meno, sempre la stessa, quella appunto delnipote che prova a convincere l’anziano a consegnare denaro a un ipotetico dipendentePoste o a unche, dopo poco, arriva presso ...

