Roma - Setterosa, una cena fuori programma

Curioso, casuale e piacevole incontro della Roma a Rotterdam, dove stasera affronterà il Feyenoord. Nello stesso hotel dove alloggia la squadra giallorossa, infatti, è presente anche la Nazionale ...

Roma - Setterosa, una cena fuori programma

i due uffici stampa si sono contattati e le ragazze sono salite al primo piano, dove faceva cena la Roma. Le ragazze hanno dato una calottina firmata da tutte al capitano Lorenzo Pellegrini, poi l'...

Roma, sorpresa in hotel: chi hanno incontrato Mourinho e i giocatori

campionessa europea e vice campionessa olimpica in carica, il Setterosa ha posato con Mou, ... Domani le ragazze di Silipo affronteranno gli Stati Uniti e chissà che l'incontro con Mourinho e la Roma ...

Pallanuoto: Setterosa. Al via nuova World Cup a Rotterdam e Atene

Il ct Silipo: "La condizione non sarà ottimale, giocheremo contro tutte le big" ROMA - Due città e dieci giorni di partite per scaldare i motori. Il Setterosa sarà impegnato nella nuova formula della World Cup nelle prossime due settimane: la prima tappa sarà a Rotterdam (11 - 13 ...

La Roma incontra il Setterosa a Rotterdam: "Emozione incredibile"

Corriere dello Sport

Roma-Setterosa, una cena fuori programma

Curioso, casuale e piacevole incontro della Roma a Rotterdam, dove stasera affronterà il Feyenoord. Nello stesso hotel dove alloggia la squadra giallorossa, infatti, è presente anche la Nazionale ...

Roma, che sorpresa in hotel: Mourinho e la squadra incontrano il Setterosa

A poche ore dal match di questa sera contro il Feyenoord, la Roma fa un incontro speciale nell'albergo nel quale alloggia a Rotterdam. Presente, infatti, con i giallorossi anche la ...