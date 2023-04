Roma, serata beffarda in Olanda. Il Feyenoord vince il primo round (Di giovedì 13 aprile 2023) La Roma perde incredibilmente in Olanda contro il Feyenoord. La squadra di casa vince con il risultato di 1-0 grazie ad un super gol di Mats Wieffer al minuto 54 da fuori area. SCONFITTA – La serata è di quelle beffarde per la Roma e José Mourinho. Il Feyenoord vince la gara d’andata dei quarti di finale di Europa League con il risultato di 1-0, decisiva la rete di Mats Wieffer al volo dai 25 metri al minuto 54. Per i giallorossi la giornata storta inizia con l’infortunio muscolare di Paulo Dybala al 26?, continua con il rigore sbagliato di Lorenzo Pellegrini al 43? e si conclude con un altro stop per un problema alla spalla, quello di Tammy Abraham. Il Feyenoord salva più volte il risultato, togliendo un gol sulla linea di porta a ... Leggi su inter-news (Di giovedì 13 aprile 2023) Laperde incredibilmente incontro il. La squadra di casacon il risultato di 1-0 grazie ad un super gol di Mats Wieffer al minuto 54 da fuori area. SCONFITTA – Laè di quelle beffarde per lae José Mourinho. Illa gara d’andata dei quarti di finale di Europa League con il risultato di 1-0, decisiva la rete di Mats Wieffer al volo dai 25 metri al minuto 54. Per i giallorossi la giornata storta inizia con l’infortunio muscolare di Paulo Dybala al 26?, continua con il rigore sbagliato di Lorenzo Pellegrini al 43? e si conclude con un altro stop per un problema alla spalla, quello di Tammy Abraham. Ilsalva più volte il risultato, togliendo un gol sulla linea di porta a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gspazianitesta : Con i soldi dei contribuenti, in prima serata, la Rai ha esaltato l'occupazione illegale di un immobile (reato 'pun… - serieAnews_com : ? Serata nera per la Roma: sconfitta e doppio infortunio (Dybala, Abraham) - Lupetto979 : Serata di rimpianti e rodimenti, però anche la convinzione che questi li puoi battere! Il difficile è capire come f… - AliceNlh : Quindi ricapitolando: -La Roma ha perso -Antonella tirata a lucido super fomentata da questa serata -Festa con… - manuroma8 : Una serata maledetta, non c'è stato niente da fare nonostante le tante occasioni avute. Ma c'è una gara di ritorno… -