Roma, sconfitta 'senza senso' contro il Feyenoord tra infortuni, sfortuna e rigore sbagliato (Di giovedì 13 aprile 2023) Imprecisa e sfortunata. Si è appena conclusa la gara d'andata dei quarti di finale di Europa League, la Roma è uscita sconfitta dalla trasferta contro il Feyenoord. Gli olandesi si sono dimostrati insidiosi e hanno confermato la pericolosità del fattore campo. La squadra di Mourinho è ancora pienamente in corsa per la semifinale e dovrà ribaltare il risultato all'Olimpico. La gara della Roma è stata condizionata dagli episodi. Nel corso della partita l'allenatore Mourinho è stato costretto a rinunciare a due calciatori come Dybala e Abraham, poi anche un calcio di rigore sbagliato da Pellegrini e una traversa clamorosa di Ibanez. La cronaca Il Feyenoord si schiera con Idrissi e Gimenez, la Roma risponde con Pellegrini ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelomangiante : Sconfitta immeritata. Palo di Pellegrini su rigore e traversa di Ibanez. Più gioco e conclusioni per la #Roma, due… - sarobianconero : #Roma sconfitta immeritatamente in Olanda contro il #Feyenoord...palo di #Pellegrini su rigore e infortunio #Dybala… - MassimoCaputi : Per la #Roma una sconfitta di misura e immeritata. Troppe le occasioni fallite,soprattutto il rigore di… - ChristianASR27 : RT @angelomangiante: Sconfitta immeritata. Palo di Pellegrini su rigore e traversa di Ibanez. Più gioco e conclusioni per la #Roma, due so… - MrsandLuthor : comunque raga io questa sconfitta della roma l'avevo un po percepita 1) perché avevamo vinto in campionato. 2) perc… -