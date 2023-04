Roma sconfitta di misura dal Feyenoord | obiettivo rimonta all’Olimpico

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 13 aprile 2023)– Basta un goal di Wieffer alper battere lanell’andata dei quarti di finale di Europa League, coi giallorossi che tornano dall’Olanda con anche la beffa degli infortuni patiti da Dybala, a livello muscolare, e Abraham, a livello dell’articolazione della spalla, e che a questo punto appaiono in forte dubbio per il ritorno. Partita non entusiasmante, né da una parte né dall’altra, con unaattendista e con unche non riesce a sfruttare pienamente il maggiore possesso palla e la maggiore fluidità della manovra. Il risultato sono ben poche palle goal nitide: El Shaarawy alto di poco e Szymanski a fil di palo nella prima frazione, ancora El Shaarawy, Kokcu, e Wijnaldum nella ripresa, ma nessuno impegna i rispettivi portieri. Di fatto la partita si è decisa in venti minuti ...