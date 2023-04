Roma sconfitta a Rotterdam, il Feyenoord vince 1-0 (Di giovedì 13 aprile 2023) Rotterdam (OLANDA) (ITALPRESS) – La Roma perde 1-0 contro il Feyenoord al De Kuip nell’andata dei quarti di finale di Europa League e rischia di dover fare a meno degli infortunati Dybala e Abraham per il ritorno all’Olimpico del 20 aprile. E’ una rete di Wieffer a complicare il percorso dei giallorossi in un match condizionato dall’errore di Pellegrini su rigore allo scadere del primo tempo sullo 0-0. A quasi un anno dalla finale di Conference League vinta contro gli olandesi, sono solo tre le novità di Mourinho rispetto all’11 di Tirana: Matic, Spinazzola e Dybala. La partita dell’argentino però dura solo venticinque minuti a causa di un problema muscolare che costringe il tecnico portoghese a sostituirlo con El Shaarawy. Arne Slot invece recupera il portiere Bijlow e schiera i quattro principali volti nuovi di una stagione che vede ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 aprile 2023)(OLANDA) (ITALPRESS) – Laperde 1-0 contro ilal De Kuip nell’andata dei quarti di finale di Europa League e rischia di dover fare a meno degli infortunati Dybala e Abraham per il ritorno all’Olimpico del 20 aprile. E’ una rete di Wieffer a complicare il percorso dei giallorossi in un match condizionato dall’errore di Pellegrini su rigore allo scadere del primo tempo sullo 0-0. A quasi un anno dalla finale di Conference League vinta contro gli olandesi, sono solo tre le novità di Mourinho rispetto all’11 di Tirana: Matic, Spinazzola e Dybala. La partita dell’argentino però dura solo venticinque minuti a causa di un problema muscolare che costringe il tecnico portoghese a sostituirlo con El Shaarawy. Arne Slot invece recupera il portiere Bijlow e schiera i quattro principali volti nuovi di una stagione che vede ...

