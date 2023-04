Roma, ragazzo pestato perché indossa la maglia della Juve. 'Sporco juventino', dovrà operarsi al volto (Di giovedì 13 aprile 2023) Prima gli insulti e poi il pestaggio. Il tutto solo perché un giovane ragazzo di 21 anni passeggiava per la città con la maglia... Leggi su calciomercato (Di giovedì 13 aprile 2023) Prima gli insulti e poi il pestaggio. Il tutto soloun giovanedi 21 anni passeggiava per la città con la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alegra8253 : RT @Mazzancolle10: Complimenti a giornalisti, procure, presidenti di serie A e delle organizzazioni calcistiche per il clima creato. Compli… - _Introducing_me : RT @Bonu4L: Quindi il povero ragazzo pestato a Roma perché indossava la maglia della Juve ha fatto notiziona, tutti scandalizzati, i quotid… - DocRiserva : RT @Mazzancolle10: Complimenti a giornalisti, procure, presidenti di serie A e delle organizzazioni calcistiche per il clima creato. Compli… - LALAZIOMIA : Roma, ragazzo pestato perché indossa la maglia della Juve. 'Sporco juventino', dovrà operarsi al volto - 1solocapitan : RT @Mazzancolle10: Complimenti a giornalisti, procure, presidenti di serie A e delle organizzazioni calcistiche per il clima creato. Compli… -