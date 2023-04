Roma. Prima occupavano le case Ater, poi le rivendevano: il business immobiliare della coppia di pusher (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma. Non solo la droga. A., T., insieme alla moglie aveva messo in piedi un vero e proprio business che ruotava attorno gli alloggi popolari di proprietà dell‘Ater. La coppia Prima occupava le case e poi li rivendeva. Un’agenzia immobiliare e illegale a tutti gli effetti quella che è stata portata a galla in queste ore grazie alle indagini da parte delle forze dell’ordine. Droga a Torpignattara e al Pigneto, sgominata banda: 15 arresti, ecco come agivano (VIDEO) Le indagini dei carabinieri e il business nelle case popolari L’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia ieri ha portato alla bellezza di 15 arresti. Ed ora, emergono nuovi dettagli sulla vicenda che si scopre essere non solo vicina alla spaccio, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 aprile 2023). Non solo la droga. A., T., insieme alla moglie aveva messo in piedi un vero e proprioche ruotava attorno gli alloggi popolari di proprietà dell‘. Laoccupava lee poi li rivendeva. Un’agenziae illegale a tutti gli effetti quella che è stata portata a galla in queste ore grazie alle indagini da parte delle forze dell’ordine. Droga a Torpignattara e al Pigneto, sgominata banda: 15 arresti, ecco come agivano (VIDEO) Le indagini dei carabinieri e ilnellepopolari L’inchiestaDirezione distrettuale antimafia ieri ha portato alla bellezza di 15 arresti. Ed ora, emergono nuovi dettagli sulla vicenda che si scopre essere non solo vicina alla spaccio, ...

