Roma, «Posso pagare con la carta?» ma gliela clonano: camerieri derubano clienti per 300mila euro (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma. Circa 300mila euro il "gruzzoletto" che una ventina di persone, di nazionalità italiana e romena, sono riusciti ad intascarsi clonando le carte di credito dei clienti. Ora, rischiano di finire a processo alcuni camerieri di ristoranti del centro storico della Capitale che offrivano ai clienti piatti tipici della tradizione capitolina. La procura ha chiesto per i malviventi il rinvio a giudizio al giudice per l'udienza preliminare ed ora i truffatori dovranno rispondere a vario titolo di associazione a delinquere, truffa, furto aggravato e ricettazione. Si finge della Cri per raccogliere fondi: è una truffa, era dipendente dell'agenzia funebre Il modus operandi dei camerieri che clonavano le carte di credito dei clienti A finire nel mirino delle ...

