Roma, ora è emergenza in attacco: con l’Udinese c’è solo Belotti (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma – L’amara serata di Rotterdam per la Roma non si ferma solo alla sconfitta (leggi qui). Mourinho, dopo aver già perso Solbakken nella gara contro il Torino, perde anche Dybala ed Abraham. La Joya ha sentito un pizzicco all’adduttore, mentre l’inglese è uscito molto dolorante dopo un infortunio alla spalla. Con l’Udinese (in attesa dei referti medici) lo Special One avrà a disposizione solo Andrea Belotti. Il Gallo ora dovrà ritrovare se stesso per il bene della squadra. Non ha ancora segnato neanche un gol in Serie A e Mourinho avrà bisogno dei suoi gol per centrare il traguardo della Champions League. Con la perdita di Dybala la Roma dovrà fare a meno, per un tempo ancora da stabilire, del suo miglior realizzatore stagionale. Il Campione del Mondo ha realizzato ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 13 aprile 2023)– L’amara serata di Rotterdam per lanon si fermaalla sconfitta (leggi qui). Mourinho, dopo aver già perso Solbakken nella gara contro il Torino, perde anche Dybala ed Abraham. La Joya ha sentito un pizzicco all’adduttore, mentre l’inglese è uscito molto dolorante dopo un infortunio alla spalla. Con(in attesa dei referti medici) lo Special One avrà a disposizioneAndrea. Il Gallo ora dovrà ritrovare se stesso per il bene della squadra. Non ha ancora segnato neanche un gol in Serie A e Mourinho avrà bisogno dei suoi gol per centrare il traguardo della Champions League. Con la perdita di Dybala ladovrà fare a meno, per un tempo ancora da stabilire, del suo miglior realizzatore stagionale. Il Campione del Mondo ha realizzato ...

