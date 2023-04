Roma, non risponde al telefono: 43enne trovato morto in casa (Di giovedì 13 aprile 2023) Da giorni aveva fatto perdere le sue tracce: non usciva di casa, non rispondeva al telefono. E nessuno sapeva più niente di lui, fino a quando un parente, preoccupato, ha deciso di allertare le forze dell’ordine. Era troppo strano non sentirlo per così tanto tempo, qualcosa doveva essere successo. E aveva ragione perché ieri pomeriggio l’uomo, quello che era sparito, è stato trovato senza vita nel suo appartamento in via Cagli, in zona San Basilio a Roma. Clochard morto a Roma, corpo di un senzatetto trovato alla Garbatella: si teme overdose Uomo trovato morto a San Basilio La triste scoperta ieri pomeriggio, intorno alle 14, nell’appartamento dell’uomo, un 43enne. Ad allertare le forze dell’ordine un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 aprile 2023) Da giorni aveva fatto perdere le sue tracce: non usciva di, nonva al. E nessuno sapeva più niente di lui, fino a quando un parente, preoccupato, ha deciso di allertare le forze dell’ordine. Era troppo strano non sentirlo per così tanto tempo, qualcosa doveva essere successo. E aveva ragione perché ieri pomeriggio l’uomo, quello che era sparito, è statosenza vita nel suo appartamento in via Cagli, in zona San Basilio a. Clochard, corpo di un senzatettoalla Garbatella: si teme overdose Uomoa San Basilio La triste scoperta ieri pomeriggio, intorno alle 14, nell’appartamento dell’uomo, un. Ad allertare le forze dell’ordine un ...

