Roma, non pagano per anni la tassa di soggiorno: “buco” da 100 milioni, a processo 50 albergatori (Di giovedì 13 aprile 2023) Per anni non hanno pagato la tassa di soggiorno ed ora le casse del Campidoglio risentono di un ammanco tutt’altro che irrisorio, pari alla bellezza di 100 milioni. Protagonista della vicenda diversi albergatori, rei di non aver versato la tassa dovuta. Ora però una nuova tendenza dei giudici contabili preoccupa il comune. Aprilia, il caso della parcella di un avvocato rimasta insoluta per 25 anni L’ammanco da 100 milioni nelle casse del Campidoglio La maxi evasione da parte di diversi albergatori è andata avanti nel tempo e, come già detto, ha portato ad un ammanco a dir poco cospicuo. Mancano, infatti, nelle casse del Campidoglio la bellezza di 100 mila euro. Tuttavia adesso l’aspetto che preoccupa il comune è un altro. Dopo la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 aprile 2023) Pernon hanno pagato ladied ora le casse del Campidoglio risentono di un ammanco tutt’altro che irrisorio, pari alla bellezza di 100. Protagonista della vicenda diversi, rei di non aver versato ladovuta. Ora però una nuova tendenza dei giudici contabili preoccupa il comune. Aprilia, il caso della parcella di un avvocato rimasta insoluta per 25L’ammanco da 100nelle casse del Campidoglio La maxi evasione da parte di diversiè andata avanti nel tempo e, come già detto, ha portato ad un ammanco a dir poco cospicuo. Mancano, infatti, nelle casse del Campidoglio la bellezza di 100 mila euro. Tuttavia adesso l’aspetto che preoccupa il comune è un altro. Dopo la ...

