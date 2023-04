Roma nei guai: infortunio muscolare per Dybala (Di giovedì 13 aprile 2023) E’ in corso Feyenoord-Roma, sfida valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League. La squadra di Mourinho è una seria candidata alla vittoria della competizione, i giallorossi si sono confermati ad alti livelli. La Roma è in grandissima forma in Serie A, attualmente occupa la terza posizione e punta la qualificazione in Champions League. Equilibrio nei primi 35 minuti della partita, ancora ferma sul risultato di 0-0. Al 26? una tegola clamorosa per la Roma: infortunio muscolare per Paulo Dybala e argentino costretto a lasciare il campo, visibilmente deluso. Al suo posto dentro El Shaarawy. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 13 aprile 2023) E’ in corso Feyenoord-, sfida valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League. La squadra di Mourinho è una seria candidata alla vittoria della competizione, i giallorossi si sono confermati ad alti livelli. Laè in grandissima forma in Serie A, attualmente occupa la terza posizione e punta la qualificazione in Champions League. Equilibrio nei primi 35 minuti della partita, ancora ferma sul risultato di 0-0. Al 26? una tegola clamorosa per laper Pauloe argentino costretto a lasciare il campo, visibilmente deluso. Al suo posto dentro El Shaarawy. L'articolo CalcioWeb.

