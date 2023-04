Roma, Mourinho netto sull’infortunio di Dybala: “Lui conosce…” (Di giovedì 13 aprile 2023) Il tecnico José Mourinho ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso dalla Roma contro il Feyenoord. La Roma esce sconfitta dal match di andata dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord. A decidere la partita una rete di Wieffen. A peggiorare le cose per la Roma sono arrivati anche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 13 aprile 2023) Il tecnico Joséha parlato in conferenza stampa al termine del match perso dallacontro il Feyenoord. Laesce sconfitta dal match di andata dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord. A decidere la partita una rete di Wieffen. A peggiorare le cose per lasono arrivati anche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #FeyenoordRoma ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma #UEL - OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho ed Edoardo Bove in vista di Feyenoord-Roma - OfficialASRoma : Mourinho: “Abbiamo perso 1-0 il primo tempo. C’è il secondo tempo a Roma”. “Avremo in più l’Olimpico” ???… - sportli26181512 : #Mourinho sfida il cronista olandese: 'Se perdo non piango dieci mesi. Io...': Durante la #conferenza di Feyenoord-… - santiagorojas4 : RT @OfficialASRoma: Mourinho: “Abbiamo perso 1-0 il primo tempo. C’è il secondo tempo a Roma”. “Avremo in più l’Olimpico” ??? #FeyenoordRo… -