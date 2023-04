Roma, Mourinho: «Dybala e Abraham? potrebbero non esserci per il ritorno» (Di giovedì 13 aprile 2023) Le parole di Jose Mourinho, dopo la sconfitta della Roma contro il Feyenord nell’andata dei quarti di Europa League Jose Mourinho ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta della Roma contro il Feyenoord in Europa League. Di seguito le sue parole. INFORTUNI DI Dybala E Abraham – «Non so, ma già se in campo mi dicono che stanno male, non ho molto da fare. La sostituzione di Pellegrini non ha nulla a che vedere con il rigore sbagliato. In avanti non abbiamo Haaland, siamo quelli che siamo. Facciamo sempre il massimo, i ragazzi hanno fatto una partita di sforzo e sacrificio. Abbiamo difficoltà, domenica c’è una partita dura e poi di nuovo giovedì, non abbiamo molti giocatori da ruotare». POCHI GOL – «Giovedì saremo noi e l’Olimpico, che c’è sempre. La squadra non ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 aprile 2023) Le parole di Jose, dopo la sconfitta dellacontro il Feyenord nell’andata dei quarti di Europa League Joseha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta dellacontro il Feyenoord in Europa League. Di seguito le sue parole. INFORTUNI DI– «Non so, ma già se in campo mi dicono che stanno male, non ho molto da fare. La sostituzione di Pellegrini non ha nulla a che vedere con il rigore sbagliato. In avanti non abbiamo Haaland, siamo quelli che siamo. Facciamo sempre il massimo, i ragazzi hanno fatto una partita di sforzo e sacrificio. Abbiamo difficoltà, domenica c’è una partita dura e poi di nuovo giovedì, non abbiamo molti giocatori da ruotare». POCHI GOL – «Giovedì saremo noi e l’Olimpico, che c’è sempre. La squadra non ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #FeyenoordRoma ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma #UEL - OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho ed Edoardo Bove in vista di Feyenoord-Roma - OfficialASRoma : Mourinho: “Abbiamo perso 1-0 il primo tempo. C’è il secondo tempo a Roma”. “Avremo in più l’Olimpico” ???… - asrsupporter : RT @CorSport: ?? #Mourinho sfida il cronista olandese 'Se perdo non piango dieci mesi. Io...' #ASRoma #Roma #Feyenoord #FeyenoordRoma #Cor… - itsoverleehi1 : RT @OfficialASRoma: Mourinho: “Abbiamo perso 1-0 il primo tempo. C’è il secondo tempo a Roma”. “Avremo in più l’Olimpico” ??? #FeyenoordRo… -