Roma, Mourinho: 'Abraham e Dybala out al ritorno. Problema centravanti? Non abbiamo mica Haaland...' (Di giovedì 13 aprile 2023) José Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida contro il Feyenoord. "Infortuni? Quando uno... Leggi su calciomercato (Di giovedì 13 aprile 2023) José, tecnico della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida contro il Feyenoord. "Infortuni? Quando uno...

