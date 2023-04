Roma, litiga davanti alla fermata della metro: accoltellato 24enne, è grave (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma. Un litigio pesante, a cui sono subito dopo seguiti i fatti: un ragazzo di 24 anni è stato accoltellato violentemente davanti alla fermata della metro e ha avuto bisogno di un trasporto d’urgenza in ospedale. Il ragazzo stava litigando con un altro soggetto che per il momento è svanito nel nulla, ma qualcosa è sfuggito di mano, e il confronto si è trasformato in un’aggressione improvvisa. Violenta lite a Roma, 35enne finisce accoltellato: è in codice rosso Lite davanti alla metro a Roma: accoltellato ragazzo di 24 anni Inutile sottolineare la paura e l’apprensione di coloro che oggi, giovedì 13 aprile 2023, si trovavano nei pressi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 aprile 2023). Un litigio pesante, a cui sono subito dopo seguiti i fatti: un ragazzo di 24 anni è statoviolentementee ha avuto bisogno di un trasporto d’urgenza in ospedale. Il ragazzo stavando con un altro soggetto che per il momento è svanito nel nulla, ma qualcosa è sfuggito di mano, e il confronto si è trasformato in un’aggressione improvvisa. Violenta lite a, 35enne finisce: è in codice rosso Literagazzo di 24 anni Inutile sottolineare la paura e l’apprensione di coloro che oggi, giovedì 13 aprile 2023, si trovavano nei pressi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Il governo Meloni si accorge della emergenza siccità e prevede… una Cabina di regia e un Commissario straordinario!… - CorriereCitta : Roma, litiga davanti alla fermata della metro: accoltellato 24enne, è grave - shpandora : @RosyCostanzo ??????pure lei litiga con Morfeo ….io alle due e mezza passeggiavo nella bora di Roma - MarcoVisita : i regazzini co l'ovo de pasqua della squadra del cuore; non vojo affende nessuno ne litigà co nessuno ma sete proprio dea roma. - InfinitoIsacco : RT @elio_vito: Il governo Meloni si accorge della emergenza siccità e prevede… una Cabina di regia e un Commissario straordinario! Mentre a… -

Roma, litiga davanti alla fermata della metro: accoltellato 24enne, è grave Il Corriere della Città Roma, calci e pugni alla compagna incinta: lei non denuncia, 35enne libero Roma. Non si era fatto alcuno scrupolo nell’aggredire la propria compagna in dolce attesa con tanto di calci, pugni e spintoni. Sottoposto ad alcune misure cautelari, ora il 35enne responsabile delle ... Rudi Garcia esonerato, lite con Cristiano Ronaldo all’Al Nassr Il contratto milionario di Cristiano Ronaldo all’Al Nassr prevede pieni poteri sulla direzione tecnica. Dopo l’ultimo pareggio l’allenatore francese Rudi Garcia litiga col portoghese ... Roma. Non si era fatto alcuno scrupolo nell’aggredire la propria compagna in dolce attesa con tanto di calci, pugni e spintoni. Sottoposto ad alcune misure cautelari, ora il 35enne responsabile delle ...Il contratto milionario di Cristiano Ronaldo all’Al Nassr prevede pieni poteri sulla direzione tecnica. Dopo l’ultimo pareggio l’allenatore francese Rudi Garcia litiga col portoghese ...