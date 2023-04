Roma ko 1-0 col Feyenoord | Pellegrini sbaglia un rigore | Mou perde Dybala ed Abraham

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Morik92_ : Su #Kokcu, che sta affrontando ora la Roma, un piccolo retroscena: gli scout della #Juve lo seguirono lo scorso ann… - FcInterNewsit : Dybala a rischio per Roma-Inter? Nuovo infortunio muscolare per la Joya: solo 25' in campo col Feyenoord - fattoquotidiano : “Non sono filo-Putin, ma rispetto a un anno fa siamo più lontani dalla pace. Il 22 aprile sarò ai banchetti a Roma… - roberto_galassi : RT @Axen0s: @A_LisaCorrado Lo spettacolo indegno è quello che date voi col termovalorizzatore di Roma. Abbiate almeno il coraggio di dimiss… - sunrisesrose : @spighissimo Ma fai sul serio o scherzi, col faccione di Zelensky e lo slogan nazista di Bandera?!? Di questo passo… -

...dopo la sconfitta subita per mano del Feyenoord in Europa LeagueDelusione in casaper la nuova ... 'È uscito per scelta mia e il cambio non c'entra assolutamente nullarigore sbagliato. In ...Padroni di casa dati favoritisegno '1' quotato mediamente 1.50. Cronaca con tabellino in tempo ... L'arbitro A dirigere il match sarà Federico La Penna della sezione di, coadiuvato dagli ......per larghi tratti protagonista della corsa scudetto insieme ad Inter e Milan prima di crollare proprio nel fatidico mese di apriledoppio passaggio a vuoto casalingo con Fiorentina (2 - 3) e...

Roma, Dybala choc: fuori col Feyenoord al 25' per un problema muscolare FOTO Corriere dello Sport

La Roma ha perso l'andata dei quarti di finale di Europa League ... abbiamo questa difficoltà. Qui col Feyenoord abbiamo creato e fatto possesso, anche se tutti si aspettavano un Feyenoord minatore ...Entrando nello specifico e volendo chiamare le cose col loro nome, è in questo periodo della stagione che qualcosa arriva puntualmente ad offuscare il lavoro di Luciano Spalletti. Che in carriera ha ...