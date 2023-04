Roma, «Juventino b******o» e lo massacrano di botte: 21enne brutalmente aggredito e lasciato in una pozza di sangue (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma. Pestato a sangue per via della sua fede calcistica. Quella che dovrebbe essere niente di più che una passione, poteva invece costargli la vita. La violenta aggressione ha visto protagonista un giovane ragazzo di 21 anni, massacrato di botte da due persone in quanto indossava una sciarpa della Juventus. “Juventino bastardo” lo hanno apostrofato gli aggressori che poi non si sono fatti alcuno scrupoli nell’aggredire la povera vittima con tanto i tirapugni, arma di cui è vietata la vendita ed estremamente violenta. Litigano per futili motivi, poi l’aggressione con un coltello: paura alla stazione Lo massacrano di botte perché ha la maglia della Juve I fatti sono avvenuti nella notte tra sabato e domenica. Siamo all’Eur, su un tratto di piazzale dell’Agricoltura. L’aggressione al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 aprile 2023). Pestato aper via della sua fede calcistica. Quella che dovrebbe essere niente di più che una passione, poteva invece costargli la vita. La violenta aggressione ha visto protagonista un giovane ragazzo di 21 anni, massacrato dida due persone in quanto indossava una sciarpa della Juventus. “bastardo” lo hanno apostrofato gli aggressori che poi non si sono fatti alcuno scrupoli nell’aggredire la povera vittima con tanto i tirapugni, arma di cui è vietata la vendita ed estremamente violenta. Litigano per futili motivi, poi l’aggressione con un coltello: paura alla stazione Lodiperché ha la maglia della Juve I fatti sono avvenuti nella notte tra sabato e domenica. Siamo all’Eur, su un tratto di piazzale dell’Agricoltura. L’aggressione al ...

