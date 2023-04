Roma ed Expo 2023, arrivano gli ispettori francesi: si corre per pulire la città (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma sarà adatta per ospitare l’Expo? Questo lo dovranno dire gli ispettori, che arriveranno in questi giorni nella Capitale per valutare lo stato della città e capire se la nostra location può ospitare l’Esposizione Universale. Tutto fa pensare a una fumata nera verso questo traguardo amministrativo, considerato come la città già sia sulla bocca di tutti per il blocco dei tifosi olandesi in vista della partita di Europa League contro il Feyenoord. Gli ispettori dell’Expo arrivano a Roma: cosa diranno? Sulla questione di Roma-Feyenoord, la città Eterna (insieme a l’Italia) sta vivendo una penalizzazione da parte della UEFA. In tal senso, per risposta all’idea del ministro Matteo Piantedosi, la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 aprile 2023)sarà adatta per ospitare l’? Questo lo dovranno dire gli, che arriveranno in questi giorni nella Capitale per valutare lo stato dellae capire se la nostra location può ospitare l’Esposizione Universale. Tutto fa pensare a una fumata nera verso questo traguardo amministrativo, considerato come lagià sia sulla bocca di tutti per il blocco dei tifosi olandesi in vista della partita di Europa League contro il Feyenoord. Glidell’: cosa diranno? Sulla questione di-Feyenoord, laEterna (insieme a l’Italia) sta vivendo una penalizzazione da parte della UEFA. In tal senso, per risposta all’idea del ministro Matteo Piantedosi, la ...

