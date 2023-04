Roma, Dybala si fa male contro il Feyenoord ed esce in lacrime: i match a rischio (Di giovedì 13 aprile 2023) lacrime di rabbia per Paulo Dybala poco dopo la metà del primo tempo della sfida di andata dei quarti di finale di Europa League, a Rotterdam... Leggi su calciomercato (Di giovedì 13 aprile 2023)di rabbia per Paulopoco dopo la metà del primo tempo della sfida di andata dei quarti di finale di Europa League, a Rotterdam...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Pessima notizia per la Roma: si fa male #Dybala, che lascia il campo ?? #RomaFeyenoord - DiMarzio : .@EuropaLeague | @OfficialASRoma, #TiagoPinto ha parlato della trattativa per #Aouar e del futuro di #Dybala e… - OptaPaolo : 2 - Paulo #Dybala (11 gol, 6 assist) è il 2° giocatore della #Roma nella sua stagione d'esordio in giallorosso a co… - drvcarys_ : Roma in EL senza dybala ?? - calciomercatoit : ???#Roma - #Pinto a tutto tondo: dal futuro di #Dybala a quello di #Smalling, fino al sogno #Aouar -