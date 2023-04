Roma: droga e sequestri di persona, fermato Leandro Bennato (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - fermato, dopo le indagini della Dda di Roma con i carabinieri del Nucleo investigativo della Capitale, Leandro Bennato accusato di sequestro di persona a scopo di estorsione e detenzione ai fini di spaccio di 107 chili di cocaina. Il pregiudicato 44enne, arrestato in passato nell'ambito dell'inchiesta ‘Grande Raccordo criminale', condannato a 6 anni e poi scarcerato, è stato fermato ieri pomeriggio a Ladispoli in seguito all'inchiesta coordinata dai procuratori aggiunti della Direzione distrettuale antimafia di Roma Michele Prestipino e Ilaria Calò con i pm Giovanni Musarò ed Erminio Amelio. Bennato, che risulta stabilmente inserito nel contesto criminale attivo nella zona di Casalotti e Boccea, è accusato, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023), 13 apr. (Adnkronos) -, dopo le indagini della Dda dicon i carabinieri del Nucleo investigativo della Capitale,accusato di sequestro dia scopo di estorsione e detenzione ai fini di spaccio di 107 chili di cocaina. Il pregiudicato 44enne, arrestato in passato nell'ambito dell'inchiesta ‘Grande Raccordo criminale', condannato a 6 anni e poi scarcerato, è statoieri pomeriggio a Ladispoli in seguito all'inchiesta coordinata dai procuratori aggiunti della Direzione distrettuale antimafia diMichele Prestipino e Ilaria Calò con i pm Giovanni Musarò ed Erminio Amelio., che risulta stabilmente inserito nel contesto criminale attivo nella zona di Casalotti e Boccea, è accusato, ...

