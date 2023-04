Roma, diffuso assenteismo in Ama: 300 giorni di “sparizioni” al mese, mandati a casa 33 operatori ecologici (Di giovedì 13 aprile 2023) Licenziati da Ama, la municipalizzata che si occupa della gestione di rifiuti di Roma, alcuni dipendenti che hanno abusato delle assenze ingiustificate. Dal primo novembre ad oggi sono state trentatré le persone licenziate, basti pensare che solo nel mese di dicembre si sono accumulati ben 300 giorni di “sparizioni” immotivate da parte di un gruppo di dipendenti. Inoltre, non sono poi mancati i casi di “furbetti del cartellino”. I rifiuti di Roma in viaggio verso Amsterdam, c’è l’accordo: Ama sborserà 200 euro per ogni tonnellata Il diffuso fenomeno dell’assenteismo e i licenziamenti in Ama Una vera e propria “operazione di pulizia interna” quella effettuata dalla municipalizzata e che, come già detto, ha portato al licenziamento di 33 lavoratori. L’operazione è stata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 aprile 2023) Licenziati da Ama, la municipalizzata che si occupa della gestione di rifiuti di, alcuni dipendenti che hanno abusato delle assenze ingiustificate. Dal primo novembre ad oggi sono state trentatré le persone licenziate, basti pensare che solo neldi dicembre si sono accumulati ben 300di “” immotivate da parte di un gruppo di dipendenti. Inoltre, non sono poi mancati i casi di “furbetti del cartellino”. I rifiuti diin viaggio verso Amsterdam, c’è l’accordo: Ama sborserà 200 euro per ogni tonnellata Ilfenomeno dell’e i licenziamenti in Ama Una vera e propria “operazione di pulizia interna” quella effettuata dalla municipalizzata e che, come già detto, ha portato al licenziamento di 33 lavoratori. L’operazione è stata ...

