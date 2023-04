Roma, cibi mal conservati e la cucina sporca: sanzionato un ristorante di San Basilio per carenze igieniche (Di giovedì 13 aprile 2023) Nuovi controlli presso le attività di ristorazione di Roma, con i poliziotti che questa volta hanno effettuato dei sopralluoghi all’interno del quartiere di San Basilio. In tal senso, è stato trovato un ristorante in una condizione di forte carenza igienica. Come in “Cucine da incubo” dello chef Antonino Cannavacciuolo, sembrava di entrare in un’attività di ristorazione lasciata alla sporcizia e la disorganizzazione. Una condizione dove gli agenti, successivamente al sopralluogo, hanno dovuto sanzionare il locale nella speranza che dalle prossime volte si tuteli di più la qualità del servizio, e dei prodotti, verso il cliente. Il ristorante sporco nella zona di San Basilio Continuano i servizi ad Alto Impatto disposti dal Questore su tutto il territorio capitolino. Nei giorni scorsi, nel solo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 aprile 2023) Nuovi controlli presso le attività di ristorazione di, con i poliziotti che questa volta hanno effettuato dei sopralluoghi all’interno del quartiere di San. In tal senso, è stato trovato unin una condizione di forte carenza igienica. Come in “Cucine da incubo” dello chef Antonino Cannavacciuolo, sembrava di entrare in un’attività di ristorazione lasciata alla sporcizia e la disorganizzazione. Una condizione dove gli agenti, successivamente al sopralluogo, hanno dovuto sanzionare il locale nella speranza che dalle prossime volte si tuteli di più la qualità del servizio, e dei prodotti, verso il cliente. Ilsporco nella zona di SanContinuano i servizi ad Alto Impatto disposti dal Questore su tutto il territorio capitolino. Nei giorni scorsi, nel solo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, cibi mal conservati e la cucina sporca: sanzionato un ristorante di San Basilio per carenze igieniche - GregorioSamueli : @Carlo314159 Non mi sorprende il giudizio indiano sull'Italia, ma viceversa sì. Credo però che in Italia raramente… - osservatore69 : Santa ricorrenza di Pasqua. Tg e azz vari .Parlano di cibi e loro prezzi .Un cittadino di Atlantide Sardegna. Bigl… - Katy23460801751 : @Carlottaannu Roma è piena di pasticcerie che fanno la pastiera, ci sono moltissimi locali di gente napoletana che… - misiagentiles : #Roma: cibi mal conservati e sporcizia diffusa: multati #bar e #pizzeria. Le sanzioni elevate dalla @poliziadistato… -