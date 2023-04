Roma, blitz Aouar nella capitale: visite mediche e firme vicine (Di giovedì 13 aprile 2023) Mesi di corteggiamenti, voci, intrusioni. Ma alla fine la Roma dovrebbe averla spuntata per Housseme Aouar.Il centrocampista franco-algerino... Leggi su calciomercato (Di giovedì 13 aprile 2023) Mesi di corteggiamenti, voci, intrusioni. Ma alla fine ladovrebbe averla spuntata per Housseme.Il centrocampista franco-algerino...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Roma, blitz #Aouar: visite mediche e firme sempre più vicine - sportli26181512 : Roma, blitz Aouar nella capitale: visite mediche e firme vicine: Mesi di corteggiamenti, voci, intrusioni. Ma alla… - radiatelajuve : RT @capuanogio: #Smalling ha dato il suo ok al biennale da 7 milioni offerto dalla #Roma. Decisivo il rilancio di Pinto nel blitz dell'agen… - RobertaFazio7 : RT @capuanogio: #Smalling ha dato il suo ok al biennale da 7 milioni offerto dalla #Roma. Decisivo il rilancio di Pinto nel blitz dell'agen… - sportli26181512 : Europa League, Feyenoord-Roma: blitz giallorosso a 3,06, in quota è Dybala contro Gimenez: Di nuovo di fronte dopo… -