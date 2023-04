Roma, ‘beccato’ a rubare nel centro smistamento Ama: 22enne romeno aggredisce i carabinieri (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma. Pensava di farla franca, di passarla liscia invece ha dovuto ricredersi. Il protagonista della vicenda è un ragazzo romeno di 22 anni, trovato all’interno di un centro di raccolta e smistamento Ama dal quale era riuscito a trafugare un televisore e materiali di rame e ottone. La sua presenza non è, tuttavia, passata inosservata ai militari che lo hanno poi arrestato. Il 22enne proprio non ne voleva sapere di farsi prendere, così ha pensato bene di aggredire anche i carabinieri. I suoi tentavi di scappare sono però risultati vani e questa mattina è stato condotto in direttissima presso le aule di piazzale Clodio. Roma, sfruttavano lavoratori stranieri in un’industria tessile di Tor Pignattara: arrestate 3 persone Il tentato furto nel centro di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 aprile 2023). Pensava di farla franca, di passarla liscia invece ha dovuto ricredersi. Il protagonista della vicenda è un ragazzodi 22 anni, trovato all’interno di undi raccolta eAma dal quale era riuscito a trafugare un televisore e materiali di rame e ottone. La sua presenza non è, tuttavia, passata inosservata ai militari che lo hanno poi arrestato. Ilproprio non ne voleva sapere di farsi prendere, così ha pensato bene di aggredire anche i. I suoi tentavi di scappare sono però risultati vani e questa mattina è stato condotto in direttissima presso le aule di piazzale Clodio., sfruttavano lavoratori stranieri in un’industria tessile di Tor Pignattara: arrestate 3 persone Il tentato furto neldi ...

