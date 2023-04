Roma, banda clonava carte di credito ai turisti del centro: rubati 300mila euro (Di giovedì 13 aprile 2023) clonavano le carte di credito dei clienti, riuscendo a prelevare cifre che ammontano a un totale di circa 300mila euro. A rischiare di finire a processo sono alcuni camerieri di ristoranti del centro storico della Capitale, da piazza di Spagna a Fontana di Trevi, dal Pantheon a Monti, che offrono i clienti piatti della cucina tipica Romana. Si tratta di una ventina di persone di nazionalità italiana e romena, che dovranno rispondere a vario titolo delle accuse di associazione a delinquere, truffa, furto aggravato e ricettazione. Come riporta Il Messaggero, per loro la Procura della Repubblica ha chiesto il rinvio a giudizio al giudice per l’udienza preliminare. I clienti affidavano la carta a camerieri infedeli che, oltre a saldare il conto, la strisciavano nello ... Leggi su tpi (Di giovedì 13 aprile 2023)no ledidei clienti, riuscendo a prelevare cifre che ammontano a un totale di circa. A rischiare di finire a processo sono alcuni camerieri di ristoranti delstorico della Capitale, da piazza di Spagna a Fontana di Trevi, dal Pantheon a Monti, che offrono i clienti piatti della cucina tipicana. Si tratta di una ventina di persone di nazionalità italiana e romena, che dovranno rispondere a vario titolo delle accuse di associazione a delinquere, truffa, furto aggravato e ricettazione. Come riporta Il Messaggero, per loro la Procura della Repubblica ha chiesto il rinvio a giudizio al giudice per l’udienza preliminare. I clienti affidavano la carta a camerieri infedeli che, oltre a saldare il conto, la strisciavano nello ...

