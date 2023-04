Roma, arriva Aouar: colpo a zero dal Lione. 'Ha già svolto le visite mediche' (Di giovedì 13 aprile 2023) Mesi di corteggiamenti, voci, intrusioni. Ma alla fine la Roma dovrebbe averla spuntata per Housseme Aouar. Il giorno X per il matrimonio è stato quello di Pasquetta come anticipato da Leggo due giorni fa. Roma, Mourinho: 'Il rinnovo di Smalling? Un matrimonio perfetto' Le visite mediche di Aouar La mattina di lunedì, infatti, il giocatore del Lione è sbarcato con un intermediario a ... Leggi su leggo (Di giovedì 13 aprile 2023) Mesi di corteggiamenti, voci, intrusioni. Ma alla fine ladovrebbe averla spuntata per Housseme. Il giorno X per il matrimonio è stato quello di Pasquetta come anticipato da Leggo due giorni fa., Mourinho: 'Il rinnovo di Smalling? Un matrimonio perfetto' LediLa mattina di lunedì, infatti, il giocatore delè sbarcato con un intermediario a ...

