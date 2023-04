(Di giovedì 13 aprile 2023) Non c'è pace per la: dopo l'infortunio di Dybala e il rigore sbagliato da Pellegrini , Tammyè stato costretto ad uscire nel secondo tempo per un infortuniospdestra. Al suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiccotesta : Ruotolo propone un referendum sul termovalorizzatore di Roma . Propone uno scontro e lo chiama dialogo. Sarebbe un… - FBiasin : == CALCIO: GDF, PERQUISITE SEDI ROMA, LAZIO E SALERNITANA = (AGI) - Roma, 5 apr. L’indagine si… - Gian_Storm : #FeyenoordRoma 1-0 immeritato. A Roma sarà un'altra partita. Tutto alla nostra portata. Dajè @OfficialASRoma ???? - CaputMourinho : Magari è troppo duro, ma su #pellegrini ha ragione. Per una GRANDE ROMA in campo serve altro, serve altra gente com… - Gianlu_21 : Dybala marcatore in una bolla e segna gol Roma in un'altra, rigore con Dybala fuori e Pellegrini che lo sbaglia Poi… -

Anche lui, come Dybala, sarà valutato domani al rientro a. Incredibile come Mourinho, dopo la lussazione di Solbakken di qualche giorno fa, sia costretto a fare a meno di un altro attaccante ...Unasfortunata e poco cinica, un pò come successo a Salisburgo nell'andata dei sedicesimi, perde ... giovedì prossimo all'Olimpico servirà un'rimonta ai giallorossi per qualificarsi alle ...Dopo il cambio obbligato di Dybala, latargata Mourinho ha dovuto rinunciare ad un'pedina durante la sfida contro il FeyenoordSerata da dimenticare per ladi José Mourinho. I giallorossi erano chiamati a superare l'ostacolo ...

Roma, altra sfortuna: Abraham ko per un problema alla spalla Corriere dello Sport

Il primo tempo La sfida prende il via con i biancorossi in pressing alto, ma la Roma risulta sempre in grado di farsi vedere nell’altra metà campo. Tanta intensità ed errori e, purtroppo per la ...Non c'è pace per la Roma: dopo l'infortunio di Dybala e il rigore sbagliato da Pellegrini, Tammy Abraham è stato costretto ad uscire nel secondo tempo per un infortunio alla spalla destra. Al suo ...