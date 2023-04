Roma a un passo da Aouar: visite mediche fatte, si limano i dettagli (Di giovedì 13 aprile 2023) La Roma è un passo da Houssem Aouar, centrocampista che si libera a parametro zero dal Lione . Da Trigoria non smentiscono che l'interesse sul giocatore ci sia e sia anche forte: la Roma lo vuole , ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 13 aprile 2023) Laè unda Houssem, centrocampista che si libera a parametro zero dal Lione . Da Trigoria non smentiscono che l'interesse sul giocatore ci sia e sia anche forte: lalo vuole , ...

