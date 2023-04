Roma, 21enne picchiato perché indossa la maglia della Juventus: dovrà essere operato al volto (Di giovedì 13 aprile 2023) Lo hanno inseguito, chiamato “sporco juventino”, e poi giù botte con un tirapugni: un giovane di 21 anni, che indossava la maglietta bianconera della sua squadra del cuore, è stato aggredito la domenica di Pasqua da due persone nei pressi di piazzale dell’Agricoltura, in zona Eur, a Roma. Dopo avergli strappato di dosso l’indumento, gli aggressori lo hanno colpito ripetutamente: è stato trasportato all’Ospedale Sant’Eugenio in codice giallo, con un profondo taglio allo zigomo che richiederà un intervento maxillofacciale. Ascoltato dagli inquirenti, ha detto di non conoscere i due che hanno inveito contro di lui né di saper ipotizzare per quale squadra tifassero. Era uscito da un locale e si stava dirigendo verso la sua auto per ritornare a casa quando è stato notato e apostrofato con insulti come “bastardo juventino”: ha tentato di ... Leggi su tpi (Di giovedì 13 aprile 2023) Lo hanno inseguito, chiamato “sporco juventino”, e poi giù botte con un tirapugni: un giovane di 21 anni, cheva la maglietta bianconerasua squadra del cuore, è stato aggredito la domenica di Pasqua da due persone nei pressi di piazzale dell’Agricoltura, in zona Eur, a. Dopo avergli strappato di dosso l’indumento, gli aggressori lo hanno colpito ripetutamente: è stato trasportato all’Ospedale Sant’Eugenio in codice giallo, con un profondo taglio allo zigomo che richiederà un intervento maxillofacciale. Ascoltato dagli inquirenti, ha detto di non conoscere i due che hanno inveito contro di lui né di saper ipotizzare per quale squadra tifassero. Era uscito da un locale e si stava dirigendo verso la sua auto per ritornare a casa quando è stato notato e apostrofato con insulti come “bastardo juventino”: ha tentato di ...

