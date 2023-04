Rödl & Partner: nuova Manager presso la sede di Milano (Di giovedì 13 aprile 2023) Rödl & Partner amplia il dipartimento nazionale di Data Protection e Cybersecurity con l’ingresso di una nuova Manager presso la sede di Milano. L’Avv. Martina Ortillo entra a far parte della squadra di Rödl & Partner (sito web), dove andrà ad ampliare il team nazionale di Data Protection e Cybersecurity dello Studio, guidato dal Partner Nadia Martini. Prosegue la crescita di Rödl & Partner, che annuncia l’ingresso strategico di Martina Ortillo, avvocato, che – forte della sua esperienza e competenza anche in-house e di un approccio pragmatico attento alle esigenze del business – supporterà in qualità di ... Leggi su lombardiaeconomy (Di giovedì 13 aprile 2023)amplia il dipartimento nazionale di Data Protection e Cybersecurity con l’ingresso di unaladi. L’Avv. Martina Ortillo entra a far parte della squadra di(sito web), dove andrà ad ampliare il team nazionale di Data Protection e Cybersecurity dello Studio, guidato dalNadia Martini. Prosegue la crescita di, che annuncia l’ingresso strategico di Martina Ortillo, avvocato, che – forte della sua esperienza e competenza anche in-house e di un approccio pragmatico attento alle esigenze del business – supporterà in qualità di ...

